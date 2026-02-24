Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снежный покров будет только расти: какой будет погода в Москве в конце февраля

Синоптик Позднякова: за ночь в Москве может выпасть до пяти сантиметров снега.

Источник: Комсомольская правда

Москвичам не стоит ждать солнца и тепла в начале новой рабочей недели. Уже с ночи 24 февраля столичный регион накроет снегопад, который принесет с собой до 5 сантиметров свежих осадков. Об этом предупредила синоптик Татьяна Позднякова в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, погода изменится из-за прихода атлантического циклона, который движется со стороны Белоруссии. Снегопад не ограничится одним днем: осадки ожидаются во вторник и в среду, поэтому сугробы в городе продолжат расти. В целом за этот период выпадет около 3−5 сантиметров снега.

Синоптик также рассказала, что в ночь на 26 февраля столица окажется под влиянием гребня антициклона. Это приведет к понижению температуры: в Москве столбики термометров опустятся до −9 градусов, а в области местами похолодает до −12.

Такая морозная и снежная погода, по прогнозам, задержится до конца недели. Позднякова отметила, что 27 и 28 февраля также ожидается небольшой снег.

Напомним, что зима 2025−2026 годов в Московском регионе оказалась аномально снежной, хотя сильных морозов не наблюдалось. Как рассказал в беседе с 360.ru синоптик Александр Ильин, за январь и февраль через столицу прошли три мощных циклона. Из-за обильных осадков сугробы в Подмосковье достигали почти метровой высоты — от 80 до 98 сантиметров, но со временем снег оседал.