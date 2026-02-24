Снежный покров будет только расти: какой будет погода в Москве в конце февраля

Напомним, что зима 2025−2026 годов в Московском регионе оказалась аномально снежной, хотя сильных морозов не наблюдалось. Как рассказал в беседе с 360.ru синоптик Александр Ильин, за январь и февраль через столицу прошли три мощных циклона. Из-за обильных осадков сугробы в Подмосковье достигали почти метровой высоты — от 80 до 98 сантиметров, но со временем снег оседал.