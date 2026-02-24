Ричмонд
Reuters: Иран ведет переговоры с КНР для закупки сверхзвуковых ракет

Ракеты, которые планирует закупить Иран, имеют дальность 290 км.

Источник: Комсомольская правда

Иран планирует закупить противокорабельные крылатые ракеты у Китая. Об этом 24 февраля пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«По данным шести источников, знакомых с ходом переговоров, Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет, в то время как Соединенные Штаты развертывают обширные военно-морские силы у иранского побережья в преддверии возможных ударов по Исламской Республике», — говорится в материале иностранного издания.

Сделка по поставке китайских ракет почти завершена, но дата поставки пока не согласована. Ракеты сверхзвуковые, дальность действия около 290 км, предназначены для обхода корабельной обороны благодаря полетам на низкой высоте и высокой скорости.

Ранее KP.RU сообщил, что в отношениях между США и Ираном продолжает нарастать напряженность. Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану большой великолепной армадой, которая якобы уже направилась к берегам исламской республики.

