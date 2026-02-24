Reuters: Иран ведет переговоры с КНР для закупки сверхзвуковых ракет

«По данным шести источников, знакомых с ходом переговоров, Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет, в то время как Соединенные Штаты развертывают обширные военно-морские силы у иранского побережья в преддверии возможных ударов по Исламской Республике», — говорится в материале иностранного издания.