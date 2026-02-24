Ученые из Нидерландов выяснили, что забота о внуках улучшает когнитивные функции мозга

Долгое время в нашей культуре доминировала идея о том, что «внуки — единственный смысл жизни в старости». Сегодня пожилые люди все чаще учатся жить для себя, находить новые увлечения и даже друзей и супругов. На Западе же, где долгое время культивировалась идея индивидуализма, а для пожилых родителей былой нормой жить вдали от детей или в домах престарелых, напротив, все чаще появляются исследования о том, насколько важно и полезно общение между поколениями.