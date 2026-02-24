Ученые из Нидерландов выяснили, что забота о внуках улучшает когнитивные функции мозга

Новое исследование показывает, что участие в воспитании внуков помогает сохранить ясное мышление и память у пожилых людей, особенно у женщин.
Что именно изучали ученые
Исследование провела команда под руководством аспирантки Флавии Черекеш из Тилбурского университета в Нидерландах. Ученые использовали данные почти 3 000 бабушек и дедушек старше 50 лет, собранные в рамках крупного проекта English Longitudinal Study of Aging — одного из самых авторитетных лонгитюдных исследований старения в Европе.
С 2016 по 2022 год участники:
- отвечали на вопросы, помогают ли они детям с воспитанием внуков;
- уточняли, как часто и в какой форме они это делают (игры, помощь с уроками, присмотр);
- трижды проходили когнитивные тесты, оценивающие память и мышление.
Какие функции мозга выигрывают при общении с внуками
Результаты оказались довольно четкими: бабушки и дедушки, которые были вовлечены в уход за внуками, демонстрировали:
- более высокие результаты по беглости речи (способности быстро подбирать слова);
- лучшие показатели эпизодической памяти — той самой, которая отвечает за воспоминания о недавних событиях и опыте.
- также у бабушек, которые регулярно заботились о внуках, ученые со временем заметили более медленное снижение когнитивных способностей в сравнении с теми, кто в жизни внуков почти не участвовал.
Важно: исследователи не обнаружили принципиальной разницы между теми, кто помогал часто, и теми, кто делал это время от времени. Сам факт вовлеченности оказался важнее графика.
«Похоже, что сама возможность выступить в роли заботливого дедушки или бабушки важнее, чем то, насколько часто они помогают детям или чем именно занимаются с внуками», — отмечает Флавия Черекеш.
При этом она подчеркивает важный нюанс: контекст тоже важен. Забота о внуках может по-разному влиять на мозг в зависимости от того, добровольна ли она, есть ли поддержка и понимание от остальных членов семьи, воспринимается ли такая помощь как радость или как тяжелая обязанность.
Забота «из любви» и «из долженствования», с точки зрения психологии и нейробиологии, совсем разные нагрузки.
Интересно было бы также узнать, зависит ли сохранность мозга от того, в каком возрасте у человека появляются внуки, и что случается с мозгом бабушек и дедушек после того, как внуки совсем вырастают. А еще: как поступать тем, у кого внуков по каким-то причинам нет. Но этими вопросами ученые пока не занимались.
А вдруг все не так просто?
Исследователи честно задают себе этот вопрос. Возможно, люди с изначально более высоким уровнем когнитивных функций просто чаще и охотнее включаются в жизнь внуков, так как для них это проще?
Данные действительно показывают, что пожилые участники с хорошими стартовыми показателями памяти и мышления чаще играли с внуками, помогали с уроками и занимались с ними разными видами активности.
Это означает, что причинно-следственная связь здесь может быть сложнее, чем кажется. Но скорее всего влияние есть в обе стороны.
Российский контекст: между «надо» и «хочу»
Долгое время в нашей культуре доминировала идея о том, что «внуки — единственный смысл жизни в старости». Сегодня пожилые люди все чаще учатся жить для себя, находить новые увлечения и даже друзей и супругов. На Западе же, где долгое время культивировалась идея индивидуализма, а для пожилых родителей былой нормой жить вдали от детей или в домах престарелых, напротив, все чаще появляются исследования о том, насколько важно и полезно общение между поколениями.
Новое исследование не говорит, что бабушка обязана стать бесплатной няней и посвящать свободное время только воспитанию внуков. Но если забота о них приносит удовольствие и идет по доброй воле, она станет прекрасной когнитивной тренировкой.