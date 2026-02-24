Суд обязал администрацию воронежского Борисоглебска убрать несанкционированные свалки

Основанием для иска послужили результаты прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили отходы на землях общего пользования и вблизи контейнерных площадок по нескольким адресам: ул. Дубровинская, 34, на пересечении улиц Народной и Рябиновой, а также на пересечении улиц Бланской и Гагарина.