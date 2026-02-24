Суд обязал администрацию воронежского Борисоглебска убрать несанкционированные свалки

Борисоглебский городской суд удовлетворил иск межрайонного прокурора к местной администрации о ликвидации несанкционированных свалок. Соответствующее решение вынесено 10 февраля, сообщили в суде.
Основанием для иска послужили результаты прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили отходы на землях общего пользования и вблизи контейнерных площадок по нескольким адресам: ул. Дубровинская, 34, на пересечении улиц Народной и Рябиновой, а также на пересечении улиц Бланской и Гагарина.
Как уточнили в суде, ранее прокуратура уже вносила представление об устранении нарушений. Ведомство сочло его удовлетворение формальным, так как администрация не приняла действенных мер по расчистке территорий.
Суд признал бездействие администрации незаконным и обязал чиновников ликвидировать свалки по указанным адресам. На момент публикации решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.