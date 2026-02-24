Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные осадки

«По регионам России идет циклон западного происхождения, и особенно сильных снегопадов не ожидается: они все ограничатся сегодняшним днем на территориях от Смоленска до Владимира и от Ярославля до Орла — в этой зоне. В дальнейшем этот циклон немножко зарывается на юг, и сильные осадки пройдут только в южных районах: это Кубань, это Северный Кавказ — послезавтра, это Крым — сегодня и завтра», — рассказал Шувалов.