Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные осадки

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сильные осадки ожидаются на этой неделе в южных регионах России и на Дальнем востоке, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«По регионам России идет циклон западного происхождения, и особенно сильных снегопадов не ожидается: они все ограничатся сегодняшним днем на территориях от Смоленска до Владимира и от Ярославля до Орла — в этой зоне. В дальнейшем этот циклон немножко зарывается на юг, и сильные осадки пройдут только в южных районах: это Кубань, это Северный Кавказ — послезавтра, это Крым — сегодня и завтра», — рассказал Шувалов.
Синоптик добавил, что среди остальных районов только Дальний Восток отличается сильными осадками. Амурской области в субботу грозит очередной монгольский циклон. С Японского моря на юг Курил поднимается довольно существенный и очень глубокий циклон.
«Юг Курил, юг Сахалина — здесь ожидаются сильные осадки, до двух третей месячной нормы осадков в Южно-Курильске вполне можно ждать, причем там они будут преимущественно в виде дождя. А на севере Курильской гряды, на юге Камчатки, на юге Сахалина — в основном в виде снега и тоже достаточно интенсивного, с количеством осадков до 10−20 сантиметров», — подчеркнул он.