Выявлена «индейская» вариация гена, снижающая частоту курения сигарет

Генетики обнаружили, что появление всего одной точечной «опечатки» в определенной части гена CHRNB3 приводило к тому, что носители одной и двух таких вариаций гена выкуривали в день на 21% и 78% меньше сигарет, чем остальные участники эксперимента. Данная вариация гена была распространена только среди мексиканцев индейского происхождения и фактически не встречалась среди выходцев из Европы и других регионов мира.