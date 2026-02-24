Выявлена «индейская» вариация гена, снижающая частоту курения сигарет

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив генетиков открыл ранее неизвестную вариацию в структуре гена CHRNB3, которая встречается в основном среди представителей коренных народов Нового Света и которая существенным образом снижает число ежедневно выкуриваемых сигарет. Это открытие поможет создать новые препараты, снижающие тягу курильщиков к никотину, пишут исследователи в статье в журнале Nature Communications.
«Мы обнаружили мутацию, которая выводит ген CHRNB3 из строя и часто встречается среди жителей Мексики индейского происхождения. Ее открытие говорит о том, что подавление работы данного участка ДНК, кодирующего одну из частей никотинового рецептора, может стать действенной терапевтической стратегией по лечению никотиновой зависимости», — пишут исследователи.
Данное открытие было совершено группой американских, европейских и мексиканских генетиков под руководством научного сотрудника Генетического центра Regeneron (США) Джованни Копполы при изучении структуры ДНК свыше 37,8 тыс. заядлых курильщиков, проживающих на территории Мехико, столицы Мексики. Ученых интересовало, как вариации в структуре геномов добровольцев влияют на количество выкуренных ими сигарет.
В прошлом, как отмечают генетики, исследователям уже удавалось выявить мутации в генах CYP2A6 и CHRNB2, которые снижали тягу их носителей к никотину. Исследователям удалось открыть еще одну подобную вариацию в структуре гена CHRNB3, который содержит инструкции по сборке одной из ключевых частей так называемых nACh-рецепторов — белковых выростов на поверхности нейронов, способных соединяться с молекулами никотина.
Генетики обнаружили, что появление всего одной точечной «опечатки» в определенной части гена CHRNB3 приводило к тому, что носители одной и двух таких вариаций гена выкуривали в день на 21% и 78% меньше сигарет, чем остальные участники эксперимента. Данная вариация гена была распространена только среди мексиканцев индейского происхождения и фактически не встречалась среди выходцев из Европы и других регионов мира.
Схожие различия в частоте курения сигарет ученые выявили при анализе генетических банков данных, подготовленных генетиками из Великобритании и Японии. Это дает надежду на то, что последующее изучение функций и роли гена CHRNB3 в работе никотиновых рецепторов поможет создать терапии, которые будут подавлять тягу к сигаретам и другим формам табачной продукции среди курильщиков, пожелавших отказаться от этой вредной привычки.