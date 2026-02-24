Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кот Добби с четырьмя ушами прославился в Сети

Семимесячный кот по имени Добби приобрел популярность в социальных сетях благодаря врожденной особенности — у него есть дополнительная пара ушных раковин. При этом зоозащитница Стефани Браун рассказала, что раковины не влияют на здоровье животного и у него нет проблем со слухом.

Семимесячный кот по имени Добби приобрел популярность в социальных сетях благодаря врожденной особенности — у него есть дополнительная пара ушных раковин. При этом зоозащитница Стефани Браун рассказала, что раковины не влияют на здоровье животного и у него нет проблем со слухом.

Добби стал популярен в Сети после того, как Браун опубликовала его фото в личном блоге. В связи с неправильным прикусом коту потребуется провести операцию, но вскоре его уже можно будет забрать из приюта домой — в текущий момент питомцу ищут хозяина.

13 февраля Дарья Грузинова, хозяйка-заводчица кота Дарлена Флера Далмора Блэка, которого признали самым красивым котом в мире в 2025 году, рассказала, что ее питомцу подберут пару. 13 января появилась информация о том, что трех российских породистых кошек признали лучшими в мире среди выставочных животных старшего возраста. В частности, курильский бобтейл, «британка» и «сибирячка» заняли первые три позиции в классе ветеранов, к которому относят питомцев старше восьми лет.