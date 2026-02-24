Кот Добби с четырьмя ушами прославился в Сети

Семимесячный кот по имени Добби приобрел популярность в социальных сетях благодаря врожденной особенности — у него есть дополнительная пара ушных раковин. При этом зоозащитница Стефани Браун рассказала, что раковины не влияют на здоровье животного и у него нет проблем со слухом.
Добби стал популярен в Сети после того, как Браун опубликовала его фото в личном блоге. В связи с неправильным прикусом коту потребуется провести операцию, но вскоре его уже можно будет забрать из приюта домой — в текущий момент питомцу ищут хозяина.
