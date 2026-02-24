Ричмонд
Часть Керчи останется без воды: причины и сроки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. В среду, 25 февраля, часть Керчи останется без воды из-за проведения аварийно-ремонтных работ, сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

По данным организации, подача ресурса будет ограничена с 10 утра до 13 часов дня. Воды не будет на улицах Мирошника, Полей, Бодни, Левина, Фрунзе и других. С полным списком адресов можно ознакомиться в соцсетях «Воды Крыма».

«Ул. Ульяновых 1-Б, 1-Д, 1,3,3-А, пер. Поветкина, ул. Олега Кошевого, ул. Колхозная, а также снижено давление, возможны перебои водоснабжения на прилегающих к ним улицах и переулках», — добавили в организации.

