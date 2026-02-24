Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минкульт вводит фильтр для артистов: Некоторым исполнителям могут запретить въезд в Молдову или выступление — скоро и репертуар будут утверждать специальные комиссии ПАС

Причём согласование нужно получить ещё до анонса мероприятия и старта продажи билетов — якобы для оценки рисков и предотвращения отмен.

Источник: Комсомольская правда

Гастроли по списку: Минкульт вводит фильтр для артистов.

Министерство культуры просит госучреждения и концертные агентства заранее уведомлять о приглашении зарубежных исполнителей, в том числе из стран СНГ, для участия в концертах, спектаклях и фестивалях в Молдове.

В ведомстве предупреждают: некоторым артистам могут запретить въезд или выступление.

Еще чуть-чуть и культурная афиша тоже будет проходить согласование — чтобы случайно не выйти за рамки «разрешённого репертуара».

Конечно, такую деятельность проводить проще, чем реализовывать обещанные приоритеты, среди которых, например, реконструкция Национальной филармонии. Но, похоже, у ведомства сейчас другие задачи.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.

Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).

Люди не строят, не инвестируют, не покупают, а выжидают и выживают: Почти 90 процентов жителей страны считают, что Молдова переживает тяжелейший экономический кризис — только власть вещает, что у нас всё хорошо.

Только от вида коммунальных счетов глаза из орбит вылезают (далее…).

Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду.

Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент США приветствовал её стоя и назвал «невероятной и великолепной» [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше