Минкульт вводит фильтр для артистов: Некоторым исполнителям могут запретить въезд в Молдову или выступление — скоро и репертуар будут утверждать специальные комиссии ПАС

Гастроли по списку: Минкульт вводит фильтр для артистов.
Министерство культуры просит госучреждения и концертные агентства заранее уведомлять о приглашении зарубежных исполнителей, в том числе из стран СНГ, для участия в концертах, спектаклях и фестивалях в Молдове.
В ведомстве предупреждают: некоторым артистам могут запретить въезд или выступление.
Еще чуть-чуть и культурная афиша тоже будет проходить согласование — чтобы случайно не выйти за рамки «разрешённого репертуара».
Конечно, такую деятельность проводить проще, чем реализовывать обещанные приоритеты, среди которых, например, реконструкция Национальной филармонии. Но, похоже, у ведомства сейчас другие задачи.
