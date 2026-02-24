Растения облегчают жизнь в квартире зимой: чем они помогают

Зимой батареи сушат воздух в квартирах, а вирусы и бактерии атакуют жильцов. Создать естественный барьер от инфекций помогут комнатные растения, которые работают как природные санитайзеры. Об этом aif.ru рассказал химик Никита Кифель.
По словам эксперта, мирт обыкновенный выделяет фитонциды, которые подавляют жизнедеятельность микробов и облегчают дыхание. Листья этого кустарника даже можно жевать при боли в горле, а один горшок способен очистить комнату до 20 квадратов.
Пеперомию эксперт советует ставить в детской: она нетоксична и эффективно очищает воздух от формальдегида. Как отметил Кифель, летучие выделения этого растения подавляют рост бактерий, а для лучшего эффекта в комнате лучше держать два горшка.
Традесканция работает как фильтр, поглощая вредные вещества от мебели и химии. Специалист пояснил, что её листья обладают антибактериальным действием, но миф о защите от излучения техники научно не подтвержден.
Сциндапсус не только выделяет фитонциды, но и увлажняет воздух. Никита Кифель уточнил, что лиана препятствует распространению плесени, однако её сок ядовит, поэтому в детской растение ставить не стоит.
