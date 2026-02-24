Приедет ли Пугачева в Россию в 2026 году: представитель певицы допускает это

Представительница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова допустила, что артистка может приехать в Россию в этом году. Свое мнение на вопрос, приедет ли Пугачева в РФ в 2026 году, она высказала в интервью РИА Новости.
«Возможно все», — резюмировала собеседница агентства.
Напомним, музыкальный продюсер Сергей Дворцов высказал мнение, что Пугачева может приехать в Россию не только этим летом, но уже даже весной. Также музыкальный деятель не исключил концерт артистки впервые за долгое время.
Ранее KP.RU сообщил, что Пугачева может заработать за это мероприятие до 20 млн рублей. Речь идет о кулуарном концерте для ценителей творчества артистки. Пугачева может сразу поднять ценник, поскольку долгое время не выступала. Однако о постоянных выступлениях речи не идет.