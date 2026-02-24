Итальянский биатлонист перенес операцию на сердце после схода с гонки на ОИ

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель успешно перенёс операцию на сердце после участия в Олимпийских играх, сообщает федерация зимних видов спорта Италии.
Проблемы со здоровьем возникли у спортсмена прямо во время олимпийских соревнований в Милане. Томмазо Джакомель участвовал в масс‑старте, когда почувствовал недомогание и был вынужден покинуть гонку.
Врачи провели электрофизиологическое исследование и выявили нарушение проводимости предсердий. Для устранения проблемы потребовалась абляция — операция прошла успешно.
Джакомеля планируют выписать из больницы в четверг утром. После плановых обследований биатлонисту разрешат вернуться к тренировкам.
Томмазо Джакомель — серебряный призёр Олимпиады‑2026 в смешанной эстафете, призёр чемпионатов мира, а также победитель и призёр этапов Кубка мира.