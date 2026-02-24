Врач Казанцев назвал последствия бесконтрольного приема антидепрессантов

Бесконтрольный прием антидепрессантов может привести к набору веса, усилению тревоги и проблемам с либидо, поэтому покупать такие препараты без рецепта врача опасно. Об этом в беседе с НСН заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
По словам специалиста, любое лекарство может стать ядом в зависимости от дозировки, и антидепрессанты не являются исключением. Среди частых побочных эффектов он назвал повышение массы тела и рост тревожности. Особенно остро стоит вопрос влияния на половое влечение: мужчины нередко жалуются на его снижение, отметил Казанцев.
В связи с этим эксперт призвал усилить контроль за продажей рецептурных препаратов. Необходимо выявлять так называемые черные аптеки, которые отпускают такие лекарства без назначения врача, заключил он.
Ранее врач Владимир Каторгин заявил, что грейпфрут может снизить эффект антидепрессантов.