Врач Казанцев назвал последствия бесконтрольного приема антидепрессантов

По словам специалиста, любое лекарство может стать ядом в зависимости от дозировки, и антидепрессанты не являются исключением. Среди частых побочных эффектов он назвал повышение массы тела и рост тревожности. Особенно остро стоит вопрос влияния на половое влечение: мужчины нередко жалуются на его снижение, отметил Казанцев.