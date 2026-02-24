Власти объяснили вид многоэтажного здания без окон в самом центре Минска

Так, в администрации Ленинского района обратили внимание на то, что минчане не должны беспокоиться о внешнем виде Национального художественного музея, реконструкция которого сейчас ведется. Глава администрации Роман Мельник уточнил, что идет строительство одного из зданий Национального художественного музея, а стальные колонны по всему фасаду не станут постоянным предметом интерьера.