Власти объяснили вид многоэтажного здания без окон в самом центре Минска

Стала известна причина вида многоэтажного здания без окон в самом центре Минска, пишет БелТА.
Так, в администрации Ленинского района обратили внимание на то, что минчане не должны беспокоиться о внешнем виде Национального художественного музея, реконструкция которого сейчас ведется. Глава администрации Роман Мельник уточнил, что идет строительство одного из зданий Национального художественного музея, а стальные колонны по всему фасаду не станут постоянным предметом интерьера.
— Это временная система укрепления здания, которая поможет произвести полную замену внутренних конструкций-перекрытий, — объяснил представитель городских властей.
Когда строительные работы завершатся, зданию вернут первоначальный облик. При этом будут восстановлены все его элементы, в то м числе внутренняя лепнина.
— Строительная организация нацелена максимально сохранить здание в том виде, в котором оно было ранее, — уточнил он.
Ход работ контролирует не только администрация Ленинского района, но и «Минскпроект». До конца 2027-го в несколько этапов весь комплекс художественного музея получит завершенный вид. Появятся галереи, переходы, внутренний дворик с экспозиционными залами.
Капитальный ремонт основного здания музея должен начаться ориентировочно летом 2026 года. Сейчас же идут внутренние демонтажные работы, строители усиливают наружные несущие стены металлическими конструкциями после чего будут демонтированы внутренние монолитные конструкции — несущие стены и перекрытия, усилят фундамент.
Так как здание имеет историческую ценность, то после завершения ряда работ его фасад расчистят с восстановлением архитектурного декора и оштукатурят, воссоздав исторический облик.
