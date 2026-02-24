Могила превратилась в яблоневый сад: как простились с солистом Shortparis Комягиным

И к храму, и на кладбище пришли сотни людей. Проститься с артистом пришел журналист Николай Солодников. После известия о смерти Комягина он посвятил ему публикацию в социальной сети, где называл его своим другом. Кроме того, на прощании присутствовали и коллеги Комягина по группе Shortparis. Многие поклонники принесли с собой яблоки и бросали их на могилу — как символическую отсылку к песне «Яблонный сад», передает Starhit.