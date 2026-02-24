Могила превратилась в яблоневый сад: как простились с солистом Shortparis Комягиным

Солиста и идеолога музыкальной группы Shortparis Николая Комягина проводили в последний путь в Санкт-Петербурге. Отпевание прошло в Феодоровском соборе, похоронили музыканта на Киевской аллее Смоленского кладбища в центре Васильевского острова.
И к храму, и на кладбище пришли сотни людей. Проститься с артистом пришел журналист Николай Солодников. После известия о смерти Комягина он посвятил ему публикацию в социальной сети, где называл его своим другом. Кроме того, на прощании присутствовали и коллеги Комягина по группе Shortparis. Многие поклонники принесли с собой яблоки и бросали их на могилу — как символическую отсылку к песне «Яблонный сад», передает Starhit.
Николай Комягин умер в возрасте 39 лет. У музыканта произошел сердечный приступ после тренировки по боксу. О смерти артиста сообщила журналистка Ксения Собчак. Информацию подтвердила менеджер Shortparis Марина Косухина. О биографии и творчестве солиста Shortparis — в материале «Вечерней Москвы».
Певец Филипп Киркоров после смерти Комягина выразил сожаление из-за того, что «Господь забирает самых выдающихся», а также назвал покойного артиста гением, чье творчество предстоит разбирать еще десятилетиями.