Убили и выбросили в окно: Появилась новая версия загадочной смерти звезды «Голоса» Кунгурова

Отец погибшего Виктор Кунгуров представил новые данные, ставящие следствие под сомнение. По его словам, семья недавно получила протокол осмотра места происшествия, который вызывает больше вопросов, чем ответов. Ключевая деталь — найденное лезвие от ножа со следами крови.
«Знаете, какое заключение? На лезвии ножа и ручке нет следов рук. То есть, подразумевается, что он совершил суицид, то будет отпечатки пальцев стирать? Ну нет, не будет. Но нигде нет отпечатков пальцев», — заявил отец в студии.
Еще больше вопросов у родных вызвала траектория падения и характер травм. Виктору Кунгурову удалось ознакомиться с записями с камер видеонаблюдения, запечатлевшими сам момент гибели.
«Там 1,5 секунды. Он падает… Но тело не могло так упасть. Случилось приземление, фиксация, потом он заваливается… даже больше на бок, чем на спину», — описал он увиденное.
По словам отца, заключение медиков также выглядит абсурдным: у 90-килограммового мужчины, упавшего с высоты, зафиксировали трещины только на пятках.
«Да у него кости должны вылезти наружу! При падении с такой высоты пять метров в секунду ускорение», — возмущается Виктор Кунгуров, настаивая на том, что тело сбросили, а убийство произошло в квартире.
На вопрос ведущего Дмитрия Борисова, мог ли в квартире находиться кто-то ещё, семья ответила: «Может быть и такая версия». Родные требуют тщательного расследования и пересмотра дела.
Напомним, 8 апреля 2024 года не стало певца Евгения Кунгурова. Артист покончил с собой — его тело нашли недалеко от дома после того, как жена забила тревогу из-за тревожного сообщения. Следов насилия не обнаружили. Известно, что участник шоу «Голос» ранее лечился в психиатрических клиниках.
