Убили и выбросили в окно: Появилась новая версия загадочной смерти звезды «Голоса» Кунгурова

Спустя почти два года после гибели певца Евгения Кунгурова его семья вновь пытается привлечь внимание к обстоятельствам трагедии. Родные не верят в официальную версию о самоубийстве и настаивают на том, что артиста убили, а тело сбросили с балкона. Свои аргументы они привели в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.