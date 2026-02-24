Ричмонд
В Ростове вынесли приговор мужчине, который убил знакомого

Жителя Донской столицы приговорили к девяти годам в колонии за убийство.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону.

Преступление произошло в ноябре 2025 года в квартире на улице Буйнакской. Сначала 45-летний мужчина и его знакомый выпивали, а потом между ними вспыхнула ссора. В разгар выяснения отношений ростовчанин схватил горлышко от разбитой стеклянной бутылки и напал на приятеля. От полученного ранения тот скончался на месте.

Суд признал ростовчанина виновным в убийстве и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

