В Ростове вынесли приговор мужчине, который убил знакомого

Преступление произошло в ноябре 2025 года в квартире на улице Буйнакской. Сначала 45-летний мужчина и его знакомый выпивали, а потом между ними вспыхнула ссора. В разгар выяснения отношений ростовчанин схватил горлышко от разбитой стеклянной бутылки и напал на приятеля. От полученного ранения тот скончался на месте.