В Уфе с 25 февраля изменится маршрут автобуса № 39

В «Башавтотрансе» сообщили об изменении маршрута автобуса № 39, который курсирует от торгово-сервисного комплекса «Пушкинский» до гипермаркета «О’кей». Нововведения вступят в силу с 25 февраля и коснутся проезда по микрорайону Сипайлово.
В прямом направлении автобусы поедут по улице Гагарина, затем по улице Жукова с остановками: «ДЮЦ Салям», «Улица Набережная реки Уфы», «ОК Сипайловский», «Гипермаркет О’кей» (с заездом на территорию).
В обратном направлении маршрут пройдет по улице Жукова и Академика Королева. Остановки: «Гипермаркет О’кей», «Улица Академика Королева», «ДЮЦ Салям», после чего автобусы продолжат движение по обычной схеме.
