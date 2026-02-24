Ричмонд
В Уфе с 25 февраля изменится маршрут автобуса № 39

Автобусы № 39 поедут по новому пути через остановки на Жукова и Королева.

Источник: Комсомольская правда

В «Башавтотрансе» сообщили об изменении маршрута автобуса № 39, который курсирует от торгово-сервисного комплекса «Пушкинский» до гипермаркета «О’кей». Нововведения вступят в силу с 25 февраля и коснутся проезда по микрорайону Сипайлово.

В прямом направлении автобусы поедут по улице Гагарина, затем по улице Жукова с остановками: «ДЮЦ Салям», «Улица Набережная реки Уфы», «ОК Сипайловский», «Гипермаркет О’кей» (с заездом на территорию).

В обратном направлении маршрут пройдет по улице Жукова и Академика Королева. Остановки: «Гипермаркет О’кей», «Улица Академика Королева», «ДЮЦ Салям», после чего автобусы продолжат движение по обычной схеме.

