Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избитую в баре Петербурга актрису Кристину Кулишенко выписали из больницы

Актриса Кристина Кулишенко, известная по ролям в сериалах «Морские дьяволы» и «Первый отдел», рассказала РИА «Новости», что её выписали из Мариинской больницы Петербурга. В медучреждение она попала после того, как её избили около одного из заведений города.

Источник: Life.ru

«Меня выписали вчера из Мариинской больницы. С полицией разбираемся. На данный момент разбита губа и болит голова, куда меня ударили», — сообщила актриса.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что по факту избиения проводится проверка.

Напомним, инцидент произошёл в баре на улице Римского-Корсакова. Актриса пришла в заведение с двумя спутниками. По информации источника, один из мужчин был сильно пьян, из-за чего вспыхнула перепалка с другими посетителями. Когда компания вышла на улицу, Кулишенко получила несколько ударов.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.