Избитую в баре Петербурга актрису Кристину Кулишенко выписали из больницы

Актриса Кристина Кулишенко, известная по ролям в сериалах «Морские дьяволы» и «Первый отдел», рассказала РИА «Новости», что её выписали из Мариинской больницы Петербурга. В медучреждение она попала после того, как её избили около одного из заведений города.