Избитую в баре Петербурга актрису Кристину Кулишенко выписали из больницы

«Меня выписали вчера из Мариинской больницы. С полицией разбираемся. На данный момент разбита губа и болит голова, куда меня ударили», — сообщила актриса.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что по факту избиения проводится проверка.
Напомним, инцидент произошёл в баре на улице Римского-Корсакова. Актриса пришла в заведение с двумя спутниками. По информации источника, один из мужчин был сильно пьян, из-за чего вспыхнула перепалка с другими посетителями. Когда компания вышла на улицу, Кулишенко получила несколько ударов.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.