В Госдуме представили кодекс этичной реабилитации для рехабов

В документе указано, что медицинские организации обязаны хранить тайну личной информации и обеспечить связь с родным, а у организации должна быть разработана чёткая программа реабилитации, которая заранее объясняется участнику. Также отмечается, что в программе должен присутствовать понятный план выхода и дальнейшей поддержки человека после реабилитации.