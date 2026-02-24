В Госдуме представили кодекс этичной реабилитации для рехабов

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» совместно с фондом «Второй шанс» и реабилитационными клиниками представили кодекс, устанавливающий этические и профессиональные стандарты организаций реабилитационного процесса для лиц с зависимостью, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Более 20 ведущих медицинских центров, которые специализируются на помощи зависимым, подписали кодекс на мероприятии при участии вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова и российского исполнителя Алексея Долматова (Гуфа).
«Настоящий Кодекс устанавливает этические и профессиональные стандарты организации реабилитационного процесса для лиц с зависимостью», — сказано в документе.
Главная цель кодекса, как ранее передавала пресс-служба, — сделать реабилитацию безопасной, основанной на доказательной медицине, отказе от насилия и принуждения.
В документе указано, что медицинские организации обязаны хранить тайну личной информации и обеспечить связь с родным, а у организации должна быть разработана чёткая программа реабилитации, которая заранее объясняется участнику. Также отмечается, что в программе должен присутствовать понятный план выхода и дальнейшей поддержки человека после реабилитации.