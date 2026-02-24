Городские автобусы в Самаре запустят до кампуса «Куйбышев»

В связи со строительством кампуса «Куйбышев» возле «Солидарность Самара Арены» власти доработают концепцию транспортной доставки до этого места. Как отметил Армен Аракелян, руководитель АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области» в интервью «КП-Самара», сейчас в сторону стадиона ездит мало маршрутов, а к будущему кампусу — и вовсе всего один маршрут. Но планы по развитию транспортной сети уже есть.