Городские автобусы в Самаре запустят до кампуса «Куйбышев»

В связи со строительством кампуса «Куйбышев» возле «Солидарность Самара Арены» власти доработают концепцию транспортной доставки до этого места. Как отметил Армен Аракелян, руководитель АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области» в интервью «КП-Самара», сейчас в сторону стадиона ездит мало маршрутов, а к будущему кампусу — и вовсе всего один маршрут. Но планы по развитию транспортной сети уже есть.
«Туда будут заходить стандартные городские маршруты, от шаттлов мы отказываемся», — рассказал Армен Аракелян.
По словам руководителя АНО, большинство самарцев живут в районах, которые расположены не так далеко от кампуса, и добираться туда им будет не очень сложно.
Ранее стало известно, сколько будут платить студенты за койко-место в кампусе.