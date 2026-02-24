Ребенка нельзя ругать за двойки: вот почему

Если постоянно давить на ребенка и ругать за двойки, во взрослой жизни он может столкнуться с тяжелой депрессией. К такому выводу пришли британские ученые, данные которых приводит aif.ru.
Специалисты проследили за судьбой подростков и выяснили: те, кто испытывал сильное давление из-за учебы, чаще страдали от депрессии вплоть до 22 лет. Этот феномен назвали «семилетней тенью».
Как объяснила профессор Анча Баранова, важно не само давление, а то, как его воспринимает школьник. Даже если родители лишь переживают, ребенок может чувствовать себя «загнанным в угол», что и ведет к срывам.
В группе риска чаще всего оказываются девочки из обеспеченных семей, которые и так учатся хорошо. Но и это еще не все. Академик Татьяна Черниговская напомнила, что двоечники и троечники часто становятся гениями. Она привела в пример нобелевского лауреата Роджера Пенроуза, который оставался на второй год, потому что решал задачи не по шаблону, а искал нестандартные пути.
Поэтому, требуя от ребенка только пятерок, родители рискуют не только его психическим здоровьем, но и могут «задавить» в нем будущего ученого.
Также стало известно, что Минпросвещения создаст перечень разрешенных игрушек для детских садов. Одним из требований будет соответствие традиционным ценностям. Также игрушки должны способствовать развитию ребенка, пишет ОТР.