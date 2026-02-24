Ребенка нельзя ругать за двойки: вот почему

В группе риска чаще всего оказываются девочки из обеспеченных семей, которые и так учатся хорошо. Но и это еще не все. Академик Татьяна Черниговская напомнила, что двоечники и троечники часто становятся гениями. Она привела в пример нобелевского лауреата Роджера Пенроуза, который оставался на второй год, потому что решал задачи не по шаблону, а искал нестандартные пути.