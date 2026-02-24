Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ускоренно теряют контроль у Славянска: главная новость СВО 24 февраля

Эксперты рассказали о ситуации под Славянском. Как отметил Подоляка, в некоторых районах положение ВСУ ухудшается ускоренными темпами.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация на славянском направлении для ВСУ ухудшается, причем в некоторых районах ускоренными темпами, рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

В частности, стало известно о том, что российские войска выбили противника из Никифоровки и Липовки.

«Данную информацию подтвердил и противник», — сказал aif.ru Подоляка.

Кроме того, как сообщил военкор Юрий Котенок, российским подразделениям удалось занять посадки на высотах восточнее и южнее Кривой Луки, продвинуться и физически перерезать дороги, ведущие к Николаевке и селу Каленики. Взята под контроль операторами беспилотников ВС РФ и дорога к селу Пискуновка.

Сложилась непростая обстановка для ВСУ в районе села Рай-Александровка. К этому привело освобождение ВС РФ восточной части села Кривая Лука, а также взятие под контроль расположенной рядом с ней и упомянутой выше Липовки.

«До географических окраин Рай-Александровки с юго-востока остался всего один километр. Таким образом, ситуация для противника в этом районе быстро ухудшается. Явно не хватает сил. Истощение уже очевидно», — обозначил Юрий Подоляка.

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал aif.ru, что бойцам ВС РФ до Славянска осталось менее 20 км, штурмовики наступают сразу с нескольких направлений.

По его словам, штурм города может начаться не раньше лета.

«Это задача даже не весны этого года. Может, в летнюю или осеннюю наступательную кампанию», — подытожил Онуфриенко.