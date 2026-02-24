ВСУ ускоренно теряют контроль у Славянска: главная новость СВО 24 февраля

Ситуация на славянском направлении для ВСУ ухудшается, причем в некоторых районах ускоренными темпами, рассказал военный блогер Юрий Подоляка.
В частности, стало известно о том, что российские войска выбили противника из Никифоровки и Липовки.
«Данную информацию подтвердил и противник», — сказал aif.ru Подоляка.
Кроме того, как сообщил военкор Юрий Котенок, российским подразделениям удалось занять посадки на высотах восточнее и южнее Кривой Луки, продвинуться и физически перерезать дороги, ведущие к Николаевке и селу Каленики. Взята под контроль операторами беспилотников ВС РФ и дорога к селу Пискуновка.
Сложилась непростая обстановка для ВСУ в районе села Рай-Александровка. К этому привело освобождение ВС РФ восточной части села Кривая Лука, а также взятие под контроль расположенной рядом с ней и упомянутой выше Липовки.
«До географических окраин Рай-Александровки с юго-востока остался всего один километр. Таким образом, ситуация для противника в этом районе быстро ухудшается. Явно не хватает сил. Истощение уже очевидно», — обозначил Юрий Подоляка.
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал aif.ru, что бойцам ВС РФ до Славянска осталось менее 20 км, штурмовики наступают сразу с нескольких направлений.
По его словам, штурм города может начаться не раньше лета.
«Это задача даже не весны этого года. Может, в летнюю или осеннюю наступательную кампанию», — подытожил Онуфриенко.