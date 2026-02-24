Эксперт Девяткин рассказал о плюсах закона о биометрии при получении займов

Проходить верификацию при оформлении займов через единую биометрическую систему правильная инициатива, которая позволит исключить риски мошенничества. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» заявил заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.
С 1 марта в России вступает в силу закон, обязывающий микрофинансовые организации при дистанционном оформлении займов подтверждать личность клиента с помощью биометрии.
По словам эксперта, сейчас многие МФО халатно относятся к требованиям рынка и часто не удостоверяются, что деньги получает именно тот человек, на которого оформлен кредит. В результате, если средства уходят мошенникам, долг ложится на плечи гражданина, который их не получал.
Девяткин пояснил, что сегодня большинство организаций верифицируют клиентов через портал «Госуслуги», но этот способ не всегда работает правильно. Новый механизм обяжет кредиторов проводить полноценную проверку, включая биометрию. Это станет эффективным барьером для злоумышленников, поскольку теперь взлома «Госуслуг» и получения одноразового пароля будет недостаточно, процедура мошеннического действия останется незавершенной, резюмировал специалист.
