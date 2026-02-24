Франция, вопреки данным Службы внешней разведки России, не собирается снабжать Украину ядерным оружием. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе посольства Франции в России.
— Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций, — передает сообщение дипломатической миссии РБК.
Ранее представители Службы внешней разведки сообщили, что Париж и Лондон намерены вооружить Украину ядерной бомбой, замаскировав передачу этого оружия под разработку украинских специалистов.
Позже заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал планы Франции и Великобритании игрищами, а также прямой дорогой к мировой войне. Он отметил, что последствия таких действий хорошо известны.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что возможная передача Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву будет преступлением, которое может привести к ядерной войне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что попытки Великобритании и Франции передать Украине ядерные технологии для создания бомбы граничат с безумием.