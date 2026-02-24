Сезонное выпадение или облысение: врач рассказала, что важно знать о потере волос

Весной многие замечают, что волосы начинают выпадать сильнее обычного. Но когда это сезонное явление, а когда стоит насторожиться и обратиться к врачу? Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Екатерина Каминская назвала главные отличия. Об этом пишет «Газета.Ru».