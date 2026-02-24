Сезонное выпадение или облысение: врач рассказала, что важно знать о потере волос

Весной многие замечают, что волосы начинают выпадать сильнее обычного. Но когда это сезонное явление, а когда стоит насторожиться и обратиться к врачу? Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Екатерина Каминская назвала главные отличия. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Если выпадение носит умеренный характер, длится не более 2−3 месяцев и не приводит к видимому поредению волос, скорее всего, беспокоиться не о чем», — подчеркнула Каминская.
Если волосы заметно редеют или выпадение длится более трех месяцев, стоит обратиться к трихологу. По словам эксперта, ключ к правильной диагностике — современные методы исследования. Трихоскопия позволяет детально изучить фолликулы, плотность волос и состояние кожи головы.
Когда врач видит, что выпадение превышает норму, на помощь приходят методы терапии. Правильные процедуры помогают укрепить корни волос и восстановить их естественную силу.
Ранее в России сообщили о создании программы, которая позволяет прогнозировать риск облысения и возрастное выпадение волос.