Противопожарный режим в Крыму стартует 1 апреля: что изменилось в законе

«В правилах противопожарного режима есть четкая позиция, что пожароопасный сезон стартует с момента схода снега либо наступления теплой устойчивой погоды. Но, учитывая, что снег для нас редкость — почти ежегодно принято за основу брать 1 апреля. До этого дня мы уже должны привести в порядок территории населенных пунктов, частных домовладений, убрать сухую траву, растительность, очистить от валежника, где такая необходимость есть», — пояснил он.