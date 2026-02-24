Противопожарный режим в Крыму стартует 1 апреля: что изменилось в законе

«В правилах противопожарного режима есть четкая позиция, что пожароопасный сезон стартует с момента схода снега либо наступления теплой устойчивой погоды. Но, учитывая, что снег для нас редкость — почти ежегодно принято за основу брать 1 апреля. До этого дня мы уже должны привести в порядок территории населенных пунктов, частных домовладений, убрать сухую траву, растительность, очистить от валежника, где такая необходимость есть», — пояснил он.
По словам гостя студии, на территории полуострова выделяют всего 1019 населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных и ландшафтных пожаров. С прошлого года изменилось количество территорий с угрозой ландшафтных пожаров. По словам Игоря Скуртула, их было 423.
«С учетом прошлогодних вопросов, которые у нас возникали при тушении ландшафтных пожаров, пересмотрели подход, пересмотрели их перечень, и на сегодняшний день выделили более 520 населенных пунктов, подверженных ландшафтным пожарам», — пояснил он.
Одним из новшеств противопожарного режима в этом году стало то, что теперь в первую очередь тушение ландшафтных пожаров возлагается на органы местного самоуправления.
«В случае, если они не справляются — поднимается уровень реагирования. Органы местного самоуправления тушат ландшафтные пожары первоначально своими силами, своей техникой… Мы понимаем, что профессионализм для того, чтобы тушить траву, не столь высок. Сотрудники проходят минимальное обучение, знают базовые требования, которые необходимы, имеют водоподводящую технику, трактора с плугом», — отметил он.
Ведь основная задача при тушении пожара — отсечь его переход, что возможно сделать трактором с плугом, перепахав соответствующую территорию, добавил спикер.
Вместе с тем, подчеркнул Игорь Скуртул, в прошлом году, за июль-сентябрь произошло более 1200 пожаров, а площади ландшафтных пожаров достигали 5000 гектаров и более на одном пожаре.
«Тогда у нас было задействованы сотни людей, водовозки, трактора, авиация поднималась… но только силами Федеральной противопожарной службы здесь справиться невозможно. Потому на регулярной основе у нас привлекаются и добровольцы», — обратил внимание он.
Теперь, по информации Скуртула, утверждено постановление, что привлечение добровольцев и волонтеров должно происходить в течение 30 минут с момента пожара. Столько же времени выделяют для привлечения техники для подвоза воды и опашки пожара.
«Действительно, такие законодательные изменения у нас есть, данная инициатива была поддержана Советом Министров Республики Крым», — подчеркнул он.