В Смоленске возбудили дело после исчезновения 9-летней девочки

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 9-летней девочки в Смоленске, сообщает СУСК по региону.
Предварительно, девочка вышла из квартиры около восьми часов утра 24 февраля, чтобы выгулять собаку. Однако она не вернулась домой.
Сейчас ведутся поиски ребенка. В них участвуют сотрудники СК, полиции, МЧС, а также добровольцы. Следователи проверяют все версии произошедшего, а также устанавливают очевидцев.
"Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Была одета: куртка темная с цветными пятнами, штаны ярко-голубые лыжные", — указано в публикации.
