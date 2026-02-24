Ричмонд
В Смоленске возбудили дело после исчезновения 9-летней девочки

В Смоленске ведутся поиски 9-летней девочки, которая пропала, выгуливая собаку.

Источник: Аргументы и факты

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 9-летней девочки в Смоленске, сообщает СУСК по региону.

Предварительно, девочка вышла из квартиры около восьми часов утра 24 февраля, чтобы выгулять собаку. Однако она не вернулась домой.

Сейчас ведутся поиски ребенка. В них участвуют сотрудники СК, полиции, МЧС, а также добровольцы. Следователи проверяют все версии произошедшего, а также устанавливают очевидцев.

"Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Была одета: куртка темная с цветными пятнами, штаны ярко-голубые лыжные", — указано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Красноярске нашли пропавшего 12-летнего мальчика.