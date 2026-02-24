В ISU отвергли претензии в предвзятом судействе Петросян на Олимпиаде

Международный союз конькобежцев (ISU) опроверг обвинения в предвзятости судейства в отношении российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года. Реакция последовала после публикации аналитического материала в издании Forbes.
«Существует комитет оценки судей, который занимается проверкой качества всех арбитров. Мы полностью уверены в том, что оценки были выставлены судьями с полной честностью», — заявили в ISU.
В сообщении ISU также отмечается, что разброс в оценках отдельных судей считается нормальной практикой и заложен в правилах судейства.
В упомянутом материале Forbes анализировались баллы, выставленные судьёй Надеждой Парецкой (Казахстан) во время произвольной программы на Олимпиаде‑2026. Парецкая поставила Аделию Петросян на первое место в этом сегменте соревнований.
Напомним, по итогам короткой и произвольной программ Олимпиады-2026 Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестое место. Золото завоевала американка Алиса Лью с результатом 226,79 балла, серебро — японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — Ами Накаи (219,16).