Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил дворника, спасшего жизнь ребенка

Сотрудник ЖКХ поймал мальчика, выпавшего с седьмого этажа.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 февраля вручил награду дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, спасшему выпавшего из окна ребенка. Во время торжественной церемонии в Смольном сотрудник сферы ЖКХ получил из рук главы города знак отличия «За доблесть в спасении» и ценный подарок — памятные часы.

То, что произошло 22 февраля на Петрозаводской улице в Петроградском районе Северной столицы, можно считать настоящим чудом. Хайрулло Ибадуллаев, работавший во дворе многоквартирного дома, вовремя заметил ребенка, игравшего у открытого окна. Мальчик сорвался с подоконника вниз, и 37-летний мужчина, рискуя собственной жизнью, успел поймать его на лету. Хайрулло крепко прижал малыша к себе, чем смягчил удар. Благодаря самоотверженности и мгновенной реакции дворника ребенок остался в живых, его оперативно доставили в больницу.

«Хотел бы поблагодарить вас за ваш поступок — он действительно мужской. Вы не думали о себе. Сами пострадали, но спасли жизнь семилетнему ребёнку. Весь наш город говорит вам огромное спасибо. Такое добро не забывается никогда. Ваша семья может вами гордиться», — подчеркнул Александр Беглов.

Хайрулло Ибадуллаев работает в клининговой компании с декабря 2025 года. В Петербург он переехал из Оренбурга, где также занимался уборкой улиц. Его семья — жена и четверо детей — живут в Узбекистане.

Самоотверженный поступок мужчины отметили и на его родине. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Хайрулло Ибадуллаева медалью «Жасорат» («Мужество»).

Кроме того, петербургский дворник стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна. Как сообщила учредитель премии — вдова режиссера Маргарита Симоньян, в ближайшее время Хайрулло Ибадуллаеву будет передано денежное вознаграждение в размере миллиона рублей.

