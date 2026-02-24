Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил дворника, спасшего жизнь ребенка

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 февраля вручил награду дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, спасшему выпавшего из окна ребенка. Во время торжественной церемонии в Смольном сотрудник сферы ЖКХ получил из рук главы города знак отличия «За доблесть в спасении» и ценный подарок — памятные часы.
То, что произошло 22 февраля на Петрозаводской улице в Петроградском районе Северной столицы, можно считать настоящим чудом. Хайрулло Ибадуллаев, работавший во дворе многоквартирного дома, вовремя заметил ребенка, игравшего у открытого окна. Мальчик сорвался с подоконника вниз, и 37-летний мужчина, рискуя собственной жизнью, успел поймать его на лету. Хайрулло крепко прижал малыша к себе, чем смягчил удар. Благодаря самоотверженности и мгновенной реакции дворника ребенок остался в живых, его оперативно доставили в больницу.
«Хотел бы поблагодарить вас за ваш поступок — он действительно мужской. Вы не думали о себе. Сами пострадали, но спасли жизнь семилетнему ребёнку. Весь наш город говорит вам огромное спасибо. Такое добро не забывается никогда. Ваша семья может вами гордиться», — подчеркнул Александр Беглов.
Хайрулло Ибадуллаев работает в клининговой компании с декабря 2025 года. В Петербург он переехал из Оренбурга, где также занимался уборкой улиц. Его семья — жена и четверо детей — живут в Узбекистане.
Самоотверженный поступок мужчины отметили и на его родине. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Хайрулло Ибадуллаева медалью «Жасорат» («Мужество»).
Кроме того, петербургский дворник стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна. Как сообщила учредитель премии — вдова режиссера Маргарита Симоньян, в ближайшее время Хайрулло Ибадуллаеву будет передано денежное вознаграждение в размере миллиона рублей.