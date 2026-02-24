Ричмонд
Врач Павлова сообщила о двух видах бактерий, вызывающих хронический запор

Появилось новое объяснение хронического запора.

Источник: Аргументы и факты

Хронический запор может возникать не только из-за замедленной перистальтики, но и из-за истончения защитного слизистого слоя в толстой кишке. Об этом заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

По её словам, в норме этот слой, состоящий из муцина, удерживает влагу в кале, делая стул мягким и скользким, а также защищает стенки кишечника от раздражения. Однако при его истончении стул становится сухим и твёрдым. При этом стандартные методы лечения запора оказываются менее эффективными.

Причиной снижения выработки слизи, согласно новым исследованиям, может быть повышенная активность двух видов бактерий Bacteroides thetaiotaomicron и Akkermansia muciniphila. Первая разрушает ферменты, защищающие муцин, а вторая напрямую расщепляет саму слизь.

«В результате их совместной активности слизистый барьер истончается, кал теряет влагу и уплотняется», — пояснила Павлова, подчеркнув, что проблемы возникают не от наличия этих бактерий, а от их дисбаланса и чрезмерной активности.

Ранее стало известно, как бороться с синдромом воздушного шара в животе.