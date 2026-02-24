Еще в начале 2000-х годов актер Иван Охлобыстин отошел от светской жизни, чтобы посвятить себя служению церкви. Он принял сан священника, но уже в 2011 году обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой освободить его от служебных обязанностей.
Это решение было принято из-за критики в его адрес в социальных сетях. Пользователи обвиняли артиста в лицемерии. Охлобыстину пришлось выбирать между актерством и служением. Он опасался, что из-за шумихи его могут лишить сана. Но ему удалось договориться с патриархом Кириллом о временной приостановке его обязанностей как священника на период съемок.
Охлобыстин не покинул церковь, а стал прихожанином. К вере он пришел более 30 лет назад, когда в его жизни появился духовный наставник, который существенно повлиял на его взгляды. В эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1» Охлобыстин рассказывал о начале этого пути.
— Мы с моей супругой вели очень бурный образ жизни и мы думали, что умрем. И чтобы не умереть, мы понимали: надо прибиться к какому-нибудь кораблю. Слава Богу, Господь нас вывел на нашего духовного отца Владимира Волгина, — поделился Охлобыстин.
Именно за беседами с духовным отцом Иван с супругой Оксаной начали воцерковляться и узнавать о своем будущем. Хотя поначалу молодая пара не слишком верила в предсказания наставника, со временем многие из них сбылись.
О том, в чем сила русского человека и почему своей победой в СВО Россия спасет мир, Охлобыстин рассказал в интервью «Вечерней Москве».