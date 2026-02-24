Ямочный ремонт на дорогах Ростова-на-Дону не успеют завершить до 1 апреля

«Сегодня глава города доложил, что не удастся выполнить весь объем до 1 апреля, как того требует норматив, с учетом сегодняшних темпов ремонта», — написал господин Слюсарь.
Муниципалитету поручено провести анализ и ускорить работу подрядчиков на наиболее опасных и аварийных участках. В то же время заместитель губернатора, министр транспорта Алена Беликова сообщила, что в городах и районах области ямочный ремонт должен завершиться до 1 апреля. На участке трассы М-4 «Дон» основные работы выполнены в минувшие выходные.
