Экс-солистка «Вороваек» Павлова вышла на связь после гибели своих детей

Двое детей бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой, которые разбились насмерть во время спуска с горы на тюбинге, катались в неположенном месте. Об этом в беседе телеканалу 360.ru рассказала артистка.
«Они не на том, не на нужном месте катались», — пояснила она.
Издание отметило, что 21-летняя дочь и девятилетний сын Павловой провалились в яму.
По словам Павловой, на днях много снега выпало, все это сливалось в единый белый цвет, и дочь не заметила этого.
Телеканал 360.ru уточнил, что тела погибших нашли не там, где катались другие дети.
Как сообщила газета «КП-Оренбург», 22 февраля 9-летний сын и 21-летняя дочь экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой пошли покататься на склон горы Красное урочище. Это памятник природы, который не предназначен под организацию места отдыха — ни для зимних, ни для летних забав. Однако с пологой горы все равно катались местные ребята на «ватрушках» и санках. Хотя под снегом таились опасные валуны, камни.
По данным издания «КП-Оренбург», прощание с детьми пройдет 25 февраля. Самых близких людей Яны похоронят в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района.