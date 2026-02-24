Экс-солистка «Вороваек» Павлова вышла на связь после гибели своих детей

Как сообщила газета «КП-Оренбург», 22 февраля 9-летний сын и 21-летняя дочь экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой пошли покататься на склон горы Красное урочище. Это памятник природы, который не предназначен под организацию места отдыха — ни для зимних, ни для летних забав. Однако с пологой горы все равно катались местные ребята на «ватрушках» и санках. Хотя под снегом таились опасные валуны, камни.