Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми в пять раз увеличили стипендию «Юное дарование»

Размер выплаты не менялся с 2011 года.

Источник: Комсомольская правда

В Перми приняли решение существенно повысить размер стипендии «Юное дарование». Теперь одарённые ученики учреждений культуры будут получать не две, а десять тысяч рублей. Такое решение депутаты городской думы поддержали единогласно на пленарном заседании.

Как сообщила заместитель главы города Екатерина Мальцева, размер выплаты не менялся с 2011 года. На реализацию инициативы из городского бюджета дополнительно направят около 1,9 млн рублей. Ранее проект получил одобрение профильного комитета по социальной политике.

Напомним, стипендия «Юное дарование» была учреждена в 1994 году. Её ежегодно присуждают школьникам и подросткам, которые добились заметных успехов в учёбе, искусстве и культурной деятельности. За всё время лауреатами стали более 600 юных жителей региона.

Чтобы претендовать на поддержку, кандидатам необходимо показать высокие результаты на международных, всероссийских или региональных конкурсах и фестивалях.