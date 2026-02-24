В Перми в пять раз увеличили стипендию «Юное дарование»

Напомним, стипендия «Юное дарование» была учреждена в 1994 году. Её ежегодно присуждают школьникам и подросткам, которые добились заметных успехов в учёбе, искусстве и культурной деятельности. За всё время лауреатами стали более 600 юных жителей региона.