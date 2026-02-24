В Перми в пять раз увеличили стипендию «Юное дарование»

В Перми приняли решение существенно повысить размер стипендии «Юное дарование». Теперь одарённые ученики учреждений культуры будут получать не две, а десять тысяч рублей. Такое решение депутаты городской думы поддержали единогласно на пленарном заседании.
Как сообщила заместитель главы города Екатерина Мальцева, размер выплаты не менялся с 2011 года. На реализацию инициативы из городского бюджета дополнительно направят около 1,9 млн рублей. Ранее проект получил одобрение профильного комитета по социальной политике.
Напомним, стипендия «Юное дарование» была учреждена в 1994 году. Её ежегодно присуждают школьникам и подросткам, которые добились заметных успехов в учёбе, искусстве и культурной деятельности. За всё время лауреатами стали более 600 юных жителей региона.
Чтобы претендовать на поддержку, кандидатам необходимо показать высокие результаты на международных, всероссийских или региональных конкурсах и фестивалях.