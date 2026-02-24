В Первоуральске после рейда за пределы России выдворили десять иностранцев

В Первоуральске с 17 по 19 февраля прошел рейд «Нелегальный мигрант». За три дня полицейские проверили 132 иностранцев, 14 из которых находились на рабочих местах. Об этом сообщили в пресс-группе ОМВД России «Первоуральский».
В ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлено 24 административных правонарушения. Большинство из них связаны с нарушением правил въезда и режима пребывания в России. Также зафиксированы факты незаконного привлечения к трудовой деятельности и нарушения иммиграционных правил.
— По результатам проверки за пределы Российской Федерации выдворено десять иностранных граждан, — отметили полицейские.
Правоохранители также уточнили, что подобные рейды будут продолжаться.