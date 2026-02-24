Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Первоуральске после рейда за пределы России выдворили десять иностранцев

В Первоуральске прошел рейд на мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

В Первоуральске с 17 по 19 февраля прошел рейд «Нелегальный мигрант». За три дня полицейские проверили 132 иностранцев, 14 из которых находились на рабочих местах. Об этом сообщили в пресс-группе ОМВД России «Первоуральский».

В ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлено 24 административных правонарушения. Большинство из них связаны с нарушением правил въезда и режима пребывания в России. Также зафиксированы факты незаконного привлечения к трудовой деятельности и нарушения иммиграционных правил.

— По результатам проверки за пределы Российской Федерации выдворено десять иностранных граждан, — отметили полицейские.

Правоохранители также уточнили, что подобные рейды будут продолжаться.