В Первоуральске после рейда за пределы России выдворили десять иностранцев

В Первоуральске с 17 по 19 февраля прошел рейд «Нелегальный мигрант». За три дня полицейские проверили 132 иностранцев, 14 из которых находились на рабочих местах. Об этом сообщили в пресс-группе ОМВД России «Первоуральский».