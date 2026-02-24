«Работал отбойным молотком». В Осиповичах рабочий упал вместе с демонтируемой аварийной крышей завода

В Осиповичах при демонтаже кровли аварийного здания на территории завода пострадал рабочий, сообщили в Следственном комитете.
ЧП произошло 24 февраля. Во время демонтажных работ кровля аварийного здания рухнула вместе с рабочим, который на ней находился. Предварительно установлено, что обрушение конструкции произошло в момент, когда сварщик отбойным молотком очищал монтажные петли плиты от бетонного налета.
— Мужчина упал с высоты около трех метров на металлическое покрытие пола, — прокомментировали в пресс-службе.
Коллеги пострадавшего вызвали скорую помощь, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Осиповичах при демонтаже кровли тяжело травмирован рабочий. Фото: СК.
Работают следователи, осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, изъята необходимая документация.
— Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, способствовавших травмированию рабочего, — заявили в СК.
Также сообщили, что два бетонных козырька подъездов жилого дома рухнули в один день в Молодечно.
Еще мы писали, что в Беларуси мальчик, на лечении которого блогеры провернули аферу на 1,5 млн рублей, все-таки получил лекарство за $2,9 млн.