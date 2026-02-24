«Работал отбойным молотком». В Осиповичах рабочий упал вместе с демонтируемой аварийной крышей завода

ЧП произошло 24 февраля. Во время демонтажных работ кровля аварийного здания рухнула вместе с рабочим, который на ней находился. Предварительно установлено, что обрушение конструкции произошло в момент, когда сварщик отбойным молотком очищал монтажные петли плиты от бетонного налета.