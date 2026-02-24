Ричмонд
Покупка сим-карты за границей может привести к потере данных: как не стать жертвой аферистов

Киберэксперт Зыков призвал не покупать сим-карты с рук за границей.

Источник: Комсомольская правда

Российским туристам не стоит покупать сим-карты в сомнительных местах за рубежом, так как это может грозить потерей денег и личных данных. О рисках, связанных с зарубежными номерами, предупредил киберэксперт Владимир Зыков в беседе с RT.

По словам эксперта, сим-карты безопасны только в том случае, если они приобретаются в официальных салонах связи. Главное условие — оформление на паспорт покупателя, что делает его законным владельцем номера.

В качестве положительного примера Зыков привел Дубай, где туристам на границе выдают бесплатные симки местных операторов. Он пояснил, что эта акция является маркетинговым ходом: карта работает бесплатно один день, а после туристы подключают платный тариф.

Совсем другая ситуация складывается при покупке сим-карт на улице или в ларьках, где продавец не просит документы. Эксперт обратил внимание, что в таких случаях номер часто уже активирован на постороннего человека.

Зыков предупредил, что настоящий владелец номера в любой момент может восстановить сим-карту и получить доступ к чужим сообщениям. Такая схема мошенничества называется сим-своп и позволяет злоумышленникам перехватывать коды из банков.

Тем временем мошенники не оставляют попыток обмануть россиян и внутри страны. Как пишет «Царьград», злоумышленники начали рассылать приглашения в «чаты подъездов» через мессенджеры.

Аферисты предлагают жителям многоквартирных домов вступить в группу для обмена новостями. В чате они просят жертв подтвердить личные данные, якобы для перерасчета квартплаты, чтобы затем использовать эту информацию в своих целях.