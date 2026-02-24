Ричмонд
В Германии прокуратура разрешила называть канцлера Мерца Пиноккио

Уголовное дело против пенсионера, назвавшего канцлера Пиноккио, прекратили.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хайльбронна прекратила дело против пенсионера за комментарий в соцсетях, где тот назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио. Правоохранители сочли это допустимым.

Напомним, немецкий пенсионер в социальных сетях назвал Мерца Пиноккио, сопроводив комментарий смайликом в виде головы с длинным носом. В ФРГ начали проверку этого инцидента и возбудили уголовное дело по этому инциденту.

«Прокуратурой Хайльбронна было прекращено соответствующее дело, поскольку речь идёт о критике власти, подпадающей под защиту свободы мнений и, следовательно, являющейся допустимой», — говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры и полицейского управления Хайльбронна.

Издание Heilbronner Stimme ранее сообщало, что Мерца называют Пиноккио не в первый раз. Похожее сравнение также делали сопредседатель «Зеленых» Франциска Брантнер и депутат АдГ Стефан Бранднер.