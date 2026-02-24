Ричмонд
Любительницу агрессивной езды оштрафовали на тысячу рублей в Ростове

В Донской столице автовладелицу привлекли к административной ответственности после видеоролика в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове привлекли к ответственности автовладелицу, которая грубо нарушила Правила дорожного движения. Об этом сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция региона.

Дорожные полицейские увидели в интернете видеоролик, на котором неизвестный водитель гоняет по городу на автомобиле «Lexus» с нарушением ПДД. Они провели проверку и вычислили нарушительницу — ею оказалась 34-летняя жительница Ростова.

Женщину оштрафовали на 500 рублей за «тонировку» и на такую же сумму за неиспользование «поворотников» при многочисленных маневрах. Автовладелица перед камерой признала себя виноватой в «агрессивной езде» и обещала исправиться.

Госавтоинспекция напоминает: публикации в интернете не остаются без внимания и обязательно проверяются.

