Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор Лувра ушла в отставку

Лоранс де Кар назначили на этот пост в 2021 году. Осенью 2025 года Лувр ограбили на €88 млн: были украдены 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин.

Источник: Reuters

Директор Лувра Лоранс де Кар подала прошение об отставке, французский президент Эмманюэль Макрон его принял. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Глава государства принял [прошение], приветствуя акт ответственности в период, когда крупнейший в мире музей нуждается в успокоении и новом сильном импульсе для завершения крупных работ по обеспечению безопасности, модернизации и проекту “Лувр — новое возрождение”, — сказано в сообщении.

В январе 2025 года Макрон объявил о программе обновления музея под названием «Лувр — новое возрождение». Ее финансирование планировалось обеспечить в том числе за счет повышения стоимости билетов для туристов из стран, не входящих в Евросоюз.

Макрон поблагодарил де Кар за ее «деятельность и самоотдачу в последние годы». Он также пожелал поручить ей «миссию в рамках французского председательства в G7 по сотрудничеству между ведущими музеями соответствующих стран».

Президент Франции назначил Лоранс де Кар на пост директора музея в 2021 году.

В октябре 2025 года произошло ограбление Лувра. По данным телеканала BFMTV, были украдены 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Стоимость похищенного оценивается в €88 млн. Ограбление заняло около четырех минут. В преступлении, по версии следствия, участвовали по меньшей мере четыре человека. Они проникли в галерею Аполлона и вынесли девять исторических украшений из королевских и императорских коллекций.

Le Monde писала, что злоумышленники проникли в музей, прорезав стекло болгаркой на балконе у реки. В это время из двух охранных камер в зоне проникновения работала лишь одна. Операторы в штабе не имели достаточного числа мониторов для слежения, а из-за плохой координации полицейских первоначально направили не по тому адресу.

Расследование показало, что руководство Лувра годами игнорировало предупреждения. В частности, в 2019 году эксперты ювелирного дома Van Cleef & Arpels после аудита указали на уязвимость именно того балкона, которым позже воспользовались преступники, и рекомендовали усилить защиту. Однако эти указания не были выполнены. Де Кар заявила, что не знала о существовании этого отчета, подготовленного при ее предшественнике.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше