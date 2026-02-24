Директор Лувра ушла в отставку

Расследование показало, что руководство Лувра годами игнорировало предупреждения. В частности, в 2019 году эксперты ювелирного дома Van Cleef & Arpels после аудита указали на уязвимость именно того балкона, которым позже воспользовались преступники, и рекомендовали усилить защиту. Однако эти указания не были выполнены. Де Кар заявила, что не знала о существовании этого отчета, подготовленного при ее предшественнике.