Директор Лувра ушла в отставку

Директор Лувра Лоранс де Кар подала прошение об отставке, французский президент Эмманюэль Макрон его принял. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
«Глава государства принял [прошение], приветствуя акт ответственности в период, когда крупнейший в мире музей нуждается в успокоении и новом сильном импульсе для завершения крупных работ по обеспечению безопасности, модернизации и проекту “Лувр — новое возрождение”, — сказано в сообщении.
В январе 2025 года Макрон объявил о программе обновления музея под названием «Лувр — новое возрождение». Ее финансирование планировалось обеспечить в том числе за счет повышения стоимости билетов для туристов из стран, не входящих в Евросоюз.
Макрон поблагодарил де Кар за ее «деятельность и самоотдачу в последние годы». Он также пожелал поручить ей «миссию в рамках французского председательства в G7 по сотрудничеству между ведущими музеями соответствующих стран».
Президент Франции назначил Лоранс де Кар на пост директора музея в 2021 году.
В октябре 2025 года произошло ограбление Лувра. По данным телеканала BFMTV, были украдены 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Стоимость похищенного оценивается в €88 млн. Ограбление заняло около четырех минут. В преступлении, по версии следствия, участвовали по меньшей мере четыре человека. Они проникли в галерею Аполлона и вынесли девять исторических украшений из королевских и императорских коллекций.
Le Monde писала, что злоумышленники проникли в музей, прорезав стекло болгаркой на балконе у реки. В это время из двух охранных камер в зоне проникновения работала лишь одна. Операторы в штабе не имели достаточного числа мониторов для слежения, а из-за плохой координации полицейских первоначально направили не по тому адресу.
Расследование показало, что руководство Лувра годами игнорировало предупреждения. В частности, в 2019 году эксперты ювелирного дома Van Cleef & Arpels после аудита указали на уязвимость именно того балкона, которым позже воспользовались преступники, и рекомендовали усилить защиту. Однако эти указания не были выполнены. Де Кар заявила, что не знала о существовании этого отчета, подготовленного при ее предшественнике.