Эксперт Стародубцева раскрыла, какие продукты усугубляют хандру у ребенка

Причиной детской хандры, капризов и раздражительности может быть не усталость или конфликты, а дисбаланс в питании. Об этом РИАМО рассказала интегративный нутрициолог Лилия Стародубцева.
По словам специалиста, состав тарелки напрямую влияет на микробиом кишечника и уровень нейромедиаторов, что сказывается на эмоциональном состоянии ребенка. Главными провокаторами перепадов настроения она назвала сахар и быстрые углеводы. Они вызывают резкие скачки глюкозы в крови, что ведет к раздражительности и плаксивости, а также питают патогенную флору кишечника, ухудшая когнитивные функции.
Для стабилизации эмоционального фона нутрициолог рекомендовала включать в каждый прием пищи белок, который обеспечивает длительное чувство сытости и снижает тягу к сладкому. Жирная рыба, богатая омега-3 кислотами, поддерживает здоровье мозга и помогает снизить симптомы гиперактивности. Клетчатка из овощей и фруктов служит пищей для полезных бактерий, синтезирующих серотонин. Полезные жиры и безглютеновые крупы обеспечивают организм ровной энергией без резких скачков сахара.
Стародубцева подчеркнула, что коррекция рациона не заменит психологическую помощь, но является мощным и доступным инструментом для улучшения настроения и поведения ребенка.
Ранее врач Юлия Сидорова назвала три главные причины усталости у детей.