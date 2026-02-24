Эксперт Стародубцева раскрыла, какие продукты усугубляют хандру у ребенка

По словам специалиста, состав тарелки напрямую влияет на микробиом кишечника и уровень нейромедиаторов, что сказывается на эмоциональном состоянии ребенка. Главными провокаторами перепадов настроения она назвала сахар и быстрые углеводы. Они вызывают резкие скачки глюкозы в крови, что ведет к раздражительности и плаксивости, а также питают патогенную флору кишечника, ухудшая когнитивные функции.