Россиянам рассказали, в каких случаях можно вернуть подаренное

Вернуть подарок обратно просто потому, что вы передумали, по закону не получится. Отмена дарения возможна только при наличии веских причин, которые четко прописаны в российском законодательстве. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат Михаил Салкин.
Юрист пояснил, что обычная ссора или охлаждение отношений не являются поводом для того, чтобы требовать вещь назад. Главным основанием для отмены дарения специалист назвал покушение одаряемого на жизнь дарителя или его родственников. Адвокат уточнил, что в этом случае ключевую роль играет именно наличие злого умысла, а не тяжесть причиненных повреждений.
Кроме того, по словам Салкина, закон защищает дарителя в ситуации, когда получатель подарка обращается с вещью ненадлежащим образом. Речь идет о случаях, когда подарок имеет для бывшего владельца большую духовную или иную неимущественную ценность, и существует реальная угроза его полной утраты.
Адвокат также отметил, что граждане могут подстраховаться заранее. Для этого еще на этапе дарения необходимо внести в договор специальный пункт, который позволит отменить дарение в случае, если даритель переживет того, кому был сделан подарок.
Тем временем аналитики изучили траты россиян на праздники. Как пишет 360.ru со ссылкой на результаты исследования, в среднем жители страны планируют потратить на подарки к 8 Марта около 5,5 тысячи рублей.
Согласно данным опроса, почти половина респондентов (45%) рассчитывает уложиться в сумму до трех тысяч рублей за один презент. Еще четверть опрошенных (25%) готова потратить на подарок от трех до пяти тысяч рублей.