Россиянам рассказали, в каких случаях можно вернуть подаренное

Юрист пояснил, что обычная ссора или охлаждение отношений не являются поводом для того, чтобы требовать вещь назад. Главным основанием для отмены дарения специалист назвал покушение одаряемого на жизнь дарителя или его родственников. Адвокат уточнил, что в этом случае ключевую роль играет именно наличие злого умысла, а не тяжесть причиненных повреждений.