США задержали находящийся под санкциями танкер Bertha в Индийском океане

Вооруженные силы США провели операцию по перехвату и задержанию в международных водах танкера Bertha, который находится под санкциями Вашингтона. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Пентагона.

В ведомстве отметили, что в ночь с 23 на 24 февраля американские военнослужащие без инцидентов провели осмотр, морской перехват и высадку на судно Bertha в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования войск страны.

— Судно действовало в нарушение установленного президентом Трампом карантина для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне, и пыталось скрыться, — написали представители Пентагона на странице ведомства в соцсети X.

15 февраля американские военные захватили танкер Veronica III, на борту которого находилась иранская нефть. В Пентагоне отметили, что судно пыталось обойти карантин, установленный Дональдом Трампом. Корабль отследили на пути от Карибского моря до Индийского океана, после чего перехватили. В ведомстве подчеркнули, что эта операция американских войск демонстрирует способность Вашингтона предотвращать нарушения в международных водах.

