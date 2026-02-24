Насколько безопасно оплачивать телефоном через NFC: эксперт дал ответ

По словам специалиста, физической картой могут воспользоваться злоумышленники в магазинах при бесконтактной оплате до 1−3 тысяч рублей, так как часто PIN-код не требуется. В то же время телефоном без разблокировки экрана расплатиться нельзя, если настройки безопасности выполнены верно.