Насколько безопасно оплачивать телефоном через NFC: эксперт дал ответ

Оплачивать покупки с помощью телефона через NFC безопаснее, чем использовать обычную банковскую карту. Технология позволяет надежно защитить данные, но базовые правила цифровой гигиены по-прежнему важны. Об этом рассказал киберэксперт Игорь Бедеров в беседе с RT.
Эксперт пояснил, что NFC работает как электронный дубликат карты, но с усиленной защитой на стороне смартфона. Платежная система видит не реальный номер «пластика», а специальный цифровой код — токен. Именно поэтому с технической точки зрения такие переводы даже безопаснее обычных карт, которые можно потерять.
По словам специалиста, физической картой могут воспользоваться злоумышленники в магазинах при бесконтактной оплате до 1−3 тысяч рублей, так как часто PIN-код не требуется. В то же время телефоном без разблокировки экрана расплатиться нельзя, если настройки безопасности выполнены верно.
Бедеров также отметил, что перехватить данные во время NFC-транзакции крайне сложно и бессмысленно. Чтобы попытаться это сделать, мошенник должен находиться буквально вплотную к жертве — на расстоянии 5−10 сантиметров, но даже в этом случае он получит лишь зашифрованный набор символов.
Чтобы не столкнуться с мошенниками, в МВД РФ рекомендуют скачивать банковские приложения только из официальных магазинов. Если вы редко пользуетесь бесконтактной оплатой, правоохранители советуют отключать эту функцию в настройках, пишет Life.ru.
Полиция предупреждает: ни в коем случае нельзя устанавливать банковские программы по ссылкам из сообщений или писем. Сотрудники банков и полиции никогда не попросят вас удалить приложение и установить другое по присланной ссылке.