Сомнолог Новиков предупредил о серьезных последствиях хронического недосыпа

Хронический недосып представляет серьезную угрозу здоровью, повышая риск инфаркта, диабета и даже болезни Альцгеймера. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил сомнолог Максим Новиков.
По словам врача, недостаток сна увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и ослабления иммунитета. Исследования также указывают на связь между нехваткой сна и риском некоторых видов рака, например, молочной железы и простаты, из-за нарушения выработки мелатонина. Этот гормон регулирует циркадные ритмы и обладает антиоксидантными свойствами.
Дефицит сна часто становится причиной депрессии и тревожных расстройств, ведет к раздражительности и эмоциональному выгоранию. Кроме того, при длительном недосыпе ухудшаются память и концентрация. Новиков добавил, что постоянная нехватка сна может вызывать долгосрочные изменения в структуре мозга, увеличивая вероятность развития деменции.
При бессоннице эффективны магний и мелатонин, но важно понимать разницу в их действии, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Мария Медведева. Магний помогает расслабить нервную систему, если уснуть мешает тревога или навязчивые мысли, и его прием не привязан ко времени суток. Мелатонин, или гормон сна, лишь дает сигнал мозгу, что пора спать, и полезен при сбое режима или возрастной бессоннице, но бесполезен при тревоге. Если бессонница длится дольше трех недель и сопровождается апатией, это может быть признаком серьезных нарушений, требующих осмотра специалиста, заключила Медведева.
