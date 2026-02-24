Сомнолог Новиков предупредил о серьезных последствиях хронического недосыпа

При бессоннице эффективны магний и мелатонин, но важно понимать разницу в их действии, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Мария Медведева. Магний помогает расслабить нервную систему, если уснуть мешает тревога или навязчивые мысли, и его прием не привязан ко времени суток. Мелатонин, или гормон сна, лишь дает сигнал мозгу, что пора спать, и полезен при сбое режима или возрастной бессоннице, но бесполезен при тревоге. Если бессонница длится дольше трех недель и сопровождается апатией, это может быть признаком серьезных нарушений, требующих осмотра специалиста, заключила Медведева.