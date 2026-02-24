Шок: В Кишинёве агрессивный водитель с газовым баллончиком напал на женщину с ребенком — пострадавшие получили ожоги, чудом не оставшись без зрения

Страх и ужас в Кишиневе: агрессивный водитель напал на женщину с ребенком.
Инцидент произошел вечером 23 февраля на Ботанике.
Рассказывает пострадавшая: "Я была в машине со своим несовершеннолетним ребёнком. Шёл дождь, окна запотели, на парковке — глубокая яма. Я остановилась буквально на несколько секунд, чтобы безопасно припарковаться.
Сзади подъехал мужчина и начал агрессивно, без остановки сигналить.
Я не создавала аварийной ситуации — другие машины спокойно объезжали.
Он остановился рядом, опустил окно и начал кричать и оскорблять меня при моём ребёнке, используя унизительные слова.
Дальше ситуация стала по-настоящему страшной.
В какой-то момент он взял в руки предмет, и мне показалось, что это пистолет.
Инстинктивно я развернулась к ребёнку, прикрыла его собой и закрыла голову левой рукой.
И в этот момент он распылил газ прямо в салон машины.
Очевидно, он целился мне в лицо. Частично я успела отвернуться, но вещество попало на руки, губы, волосы, в салон машины и на ребёнка", — рассказывает пострадавшая в соцсетях:
Последствия нападения неизвестного:
— у женщины химические ожоги рук и губ.
— у ребёнка ожоги губ и языка.
— пострадали волосы, одежда и салон автомобиля.
Скорая помощь все зафиксировала.
Пострадавшая и ее ребенок до полуночи стояли под дождём и объяснялись полиции.
«Это был не просто конфликт на дороге. Это было нападение на женщину с ребёнком. Человек, который ведёт себя подобным образом и применяет газ против людей, — представляет реальную опасность для окружающих», — подчеркивает женщина.
Жуть что творится в столице, претендующей на европейскую. Равняясь на лучших, на деле скатываемся к беспределу, что творят мигранты в развитых странах Европы. История «успеха».
