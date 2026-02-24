Ричмонд
Шок: В Кишинёве агрессивный водитель с газовым баллончиком напал на женщину с ребенком — пострадавшие получили ожоги, чудом не оставшись без зрения

Инцидент произошел вечером 23 февраля на Ботанике.

Источник: Комсомольская правда

Страх и ужас в Кишиневе: агрессивный водитель напал на женщину с ребенком.

Инцидент произошел вечером 23 февраля на Ботанике.

Рассказывает пострадавшая: "Я была в машине со своим несовершеннолетним ребёнком. Шёл дождь, окна запотели, на парковке — глубокая яма. Я остановилась буквально на несколько секунд, чтобы безопасно припарковаться.

Сзади подъехал мужчина и начал агрессивно, без остановки сигналить.

Я не создавала аварийной ситуации — другие машины спокойно объезжали.

Он остановился рядом, опустил окно и начал кричать и оскорблять меня при моём ребёнке, используя унизительные слова.

Дальше ситуация стала по-настоящему страшной.

В какой-то момент он взял в руки предмет, и мне показалось, что это пистолет.

Инстинктивно я развернулась к ребёнку, прикрыла его собой и закрыла голову левой рукой.

И в этот момент он распылил газ прямо в салон машины.

Очевидно, он целился мне в лицо. Частично я успела отвернуться, но вещество попало на руки, губы, волосы, в салон машины и на ребёнка", — рассказывает пострадавшая в соцсетях:

Последствия нападения неизвестного:

— у женщины химические ожоги рук и губ.

— у ребёнка ожоги губ и языка.

— пострадали волосы, одежда и салон автомобиля.

Скорая помощь все зафиксировала.

Пострадавшая и ее ребенок до полуночи стояли под дождём и объяснялись полиции.

«Это был не просто конфликт на дороге. Это было нападение на женщину с ребёнком. Человек, который ведёт себя подобным образом и применяет газ против людей, — представляет реальную опасность для окружающих», — подчеркивает женщина.

Жуть что творится в столице, претендующей на европейскую. Равняясь на лучших, на деле скатываемся к беспределу, что творят мигранты в развитых странах Европы. История «успеха».

Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.

Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).

Люди не строят, не инвестируют, не покупают, а выжидают и выживают: Почти 90 процентов жителей страны считают, что Молдова переживает тяжелейший экономический кризис — только власть вещает, что у нас всё хорошо.

Только от вида коммунальных счетов глаза из орбит вылезают (далее…).

Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду.

Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент США приветствовал её стоя и назвал «невероятной и великолепной» [видео] (далее…).

