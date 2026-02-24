Суд в Ростове дал 18 лет россиянке за подготовку теракта против командиров ВС РФ

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам колонии Анастасию Донову* за слежку и подготовку теракта в отношении командиров ВС РФ по заданию украинской разведки. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.
Судом установлено, что в ноябре 2024 года Донова* и ее знакомая получили задание приехать в Ростов-на-Дону для выполнения действий в интересах украинской разведки. Они установили места жительства в городе представителей командного состава ВС РФ и должностного лица ЛНР, вели за ними фото- и видеонаблюдение.
Кроме того, позже обвиняемой и ее знакомой поступило указание изготовить взрывное устройство. Она купила предметы и вещества, необходимые для этого.
«В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии…» — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, 30 января вступило в силу решение суда в отношении жительницы Крыма, которая была признана виновной в госизмене и приговорена к 15 годам лишения свободы. Установлено, что осужденная по поручению куратора ГУ разведки Минобороны Украины занималась фотофиксацией военных объектов и их координат. Также злоумышленница передавала вражеским спецслужбам данные о передвижении поездов с военными грузами, которые затем использовались для нанесения ракетных ударов.
*лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.