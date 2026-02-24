Суд в Ростове дал 18 лет россиянке за подготовку теракта против командиров ВС РФ

Как писал сайт KP.RU, 30 января вступило в силу решение суда в отношении жительницы Крыма, которая была признана виновной в госизмене и приговорена к 15 годам лишения свободы. Установлено, что осужденная по поручению куратора ГУ разведки Минобороны Украины занималась фотофиксацией военных объектов и их координат. Также злоумышленница передавала вражеским спецслужбам данные о передвижении поездов с военными грузами, которые затем использовались для нанесения ракетных ударов.