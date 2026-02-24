СК предупредил о блокировках в мобильной сети в Беларуси из-за мошенников

По словам замначальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Ивана Судниковича, в Беларуси хотят усовершенствовать систему блокировки номеров, с которых звонят мошенники. Сейчас Минсвязи и белорусские мобильные операторы совершенствуют систему защиты белорусов от звонков мошенников с точки зрения абонентских номеров, интернет- и телефонного трафика. Изменения в системе поспособствуют выявлению и блокировке мошеннических звонков и задействованных абонентских номеров.