СК предупредил о блокировках в мобильной сети в Беларуси из-за мошенников

СК сказал, как белорусов защитят от SMS-бомбинга и звонков мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет сказал об изменении системы блокировки мошеннических звонков в Беларуси, передает БелТА.

По словам замначальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Ивана Судниковича, в Беларуси хотят усовершенствовать систему блокировки номеров, с которых звонят мошенники. Сейчас Минсвязи и белорусские мобильные операторы совершенствуют систему защиты белорусов от звонков мошенников с точки зрения абонентских номеров, интернет- и телефонного трафика. Изменения в системе поспособствуют выявлению и блокировке мошеннических звонков и задействованных абонентских номеров.

— Это позволит противодействовать также и SMS-бомбингу, когда злоумышленниками массово отправляется огромное количество сообщений на номер жертвы, — добавил Судникович.

Представитель СК считает, что уже в ближайшее время систему усовершенствуют, ограничив возможность совершения таких киберпреступлений в Беларуси.

