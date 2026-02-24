СК предупредил о блокировках в мобильной сети в Беларуси из-за мошенников

Следственный комитет сказал об изменении системы блокировки мошеннических звонков в Беларуси, передает БелТА.
По словам замначальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Ивана Судниковича, в Беларуси хотят усовершенствовать систему блокировки номеров, с которых звонят мошенники. Сейчас Минсвязи и белорусские мобильные операторы совершенствуют систему защиты белорусов от звонков мошенников с точки зрения абонентских номеров, интернет- и телефонного трафика. Изменения в системе поспособствуют выявлению и блокировке мошеннических звонков и задействованных абонентских номеров.
— Это позволит противодействовать также и SMS-бомбингу, когда злоумышленниками массово отправляется огромное количество сообщений на номер жертвы, — добавил Судникович.
Представитель СК считает, что уже в ближайшее время систему усовершенствуют, ограничив возможность совершения таких киберпреступлений в Беларуси.
