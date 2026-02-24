Экстремисты и наркоманы: в Госдуме намерены запретить закрывать лицо на улице

Согласно документу, за сокрытие лица таким образом, что личность невозможно установить, предлагается ввести штрафы от 10 до 15 тысяч рублей за первое нарушение и от 15 до 30 тысяч рублей за повторное. При этом мера не будет распространяться на регионы с суровыми погодными условиями, а также на медицинские случаи и участие в спортивных или культурных мероприятиях. Исключение также сделано для членов «Русской общины», участвующих в совместных с полицией рейдах.