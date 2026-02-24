Экстремисты и наркоманы: в Госдуме намерены запретить закрывать лицо на улице

Депутаты внесли в Государственную проект закона, которым предлагается штрафовать за появление на улице в одежде, полностью закрывающей лицо, включая никабы. Инициатива направлена на повышение общественной безопасности и порядка.
Согласно документу, за сокрытие лица таким образом, что личность невозможно установить, предлагается ввести штрафы от 10 до 15 тысяч рублей за первое нарушение и от 15 до 30 тысяч рублей за повторное. При этом мера не будет распространяться на регионы с суровыми погодными условиями, а также на медицинские случаи и участие в спортивных или культурных мероприятиях. Исключение также сделано для членов «Русской общины», участвующих в совместных с полицией рейдах.
Депутат Михаил Матвеев пояснил, что закон основан на опыте стран Центральной Азии, откуда прибывает большинство мигрантов, носящих такую одежду. Он уточнил, что цель — создать единое правовое поле со странами миграционного исхода для предотвращения въезда радикалов, которые не могут открыто демонстрировать свои взгляды на родине. Парламентарий подчеркнул, что закон касается любой одежды, скрывающей личность, а не только конкретных видов.
— Кроме того, маскировка, связанная с тем, чтобы скрыть свою личность, используется массово у наркозакладчиков, а также при осуществлении экстремистской, террористической деятельности, — передает слова Матвеева RTVI.
Более половины россиян — 66 процентов — готовы поддержать запрет на ношение никабов в общественных местах.